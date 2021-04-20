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تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

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مصر تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني
تتسلم 500 ألف مصل هذا الشهر

مصر تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

‬أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" تنتجه شركة سينوفارم الصينية، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى، التي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو مائة مليون نسمة ولم تتلقّ حتى الآن سوى ما يزيد قليلا على 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وذكرت مصر في وقت سابق هذا الشهر أنها تستعد لإنتاج 80 مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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