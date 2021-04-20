"أداء" و"هيئة المحتوى المحلي" يوقّعان مذكرة تعاون مشتركة

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للتطوير عبر اتباع منهجيات وأدوات قياس تجربة المستفيد

وقع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الدعم الاستشاري، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مجالات قياس الأداء.

ووقّع المذكرة مدير المركز المهندس راشد بن عبدالله القعود، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري.

وتدعم مذكرة التعاون مساري التمكين، والاستشارات، إذ سينقل مركز "أداء" خبراته في تدريب الجهات الحكومية إلى الهيئة التي ستعمل بدورها بإطلاق برامج تدريبية في مجالها للجهات الحكومية، كما سيقدم المركز محاضرات الأداء؛ بهدف نشر ثقافة وقياس الأداء لمنسوبي الهيئة.

وتتضمن المذكرة إقامة ورش عمل تعريفية لمنسوبي المركز حول منهجيات وآليات تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تمكين مركز أداء لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من تحسين تجربة رحلة المستفيد عبر اتباع منهجيات وأدوات قياس تجربة المستفيد المعتمدة لدى المركز.

وأكد "القعود" أن هذا التعاون يأتي تجسيداً للتكامل بين الأجهزة الحكومية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن المركز سيسخر خبراته في تقديم الاستشارات بمجالات إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المبادرات.

وذكر أن الطرفين سيفتحان قناة مشتركة لمشاركة البيانات والتقارير التحليلية الصادرة منهما، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في سياق تعزيز أعمال المركز بهدف تمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.