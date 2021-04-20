أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان

Print
"حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان "حقوق الإنسان": في حال عدم أهلية العائل يحقّ للأسرة اختيار بديل لصرف معاش الضمان
لا يؤثر في استحقاق المعاش كون أحد أفرادها يقيم خارج المدينة للدراسة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في حال ‏ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في معاش ‎الضمان الاجتماعي؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وقالت "حقوق الإنسان" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": في حال كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وأضافت الهيئة: إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وشددت على أن العقوبة ستكون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان