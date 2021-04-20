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"الحج": إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

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"الحج": إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع "الحج": إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
عبر إتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً وفق الإجراءات الاحترازية

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات خلال أسبوع، كما سيتم الإعلان قريباً عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف عبر إتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال الآليات التي سيتم الإعلان عنها مع إمكانية التوقيع الحضوري، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص.

ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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