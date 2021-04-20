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رحلة "المريس" من الرياض إلى طوكيو يرويها "الربيّع": بات مشروبهم الرمضاني

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رحلة "المريس" من الرياض إلى طوكيو يرويها "الربيّع": بات مشروبهم الرمضاني رحلة "المريس" من الرياض إلى طوكيو يرويها "الربيّع": بات مشروبهم الرمضاني
مقطع نشرته دارة الملك عبدالعزيز "الرياض التاريخية" في حلقات مسلسلة

رحلة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو للأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيّع أستاذ الأدب السعودي، تناول فيه أهمية "المريس" كعصير طبيعي ١٠٠ % وخالٍ من الصبغات الصناعية، حيث إنه مكوّن من التمر والأقط.

واستدل الدكتور الربيّع في حديثه المسلسل مع #دارة_الملك_عبدالعزيز، تحت عنوان الرياض التاريخية على لذة "المريس"، بموقف طريف مع موظفين من اليابان كانوا يعملون بالخفجي حينما تذوقوه للمرة الأولى بمنزله، حيث طلب أحدهم أن يأخذ منه لزوجته، وما حدث بعد ذلك حينما سافر إلى طوكيو، وفوجئ بأحدهم يخبره أنهم منذ ذلك الوقت لا يشربون في رمضان سوى المريس بمكون التمر والحليب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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