"السحيباني" يبحث سُبل تعزيز التنسيق والتعاون مع مندوب جامبيا بالتعاون الإسلامي

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ستتسلم بلاده رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في مكتبه بمقر مندوبية المملكة الدائمة في جدة المندوب الدائم لجمهورية جامبيا لدى المنظمة السفير عمر جبريل سالا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك.

حضر اللقاء من جانب المندوبية السعودية كل من السكرتير الأول محمد السليماني، والسكرتير الثاني فاطمة البلوشي.

جدير بالذكر أن جمهورية جامبيا سوف تتسلم رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية الذي يعد أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة التعاون الإسلامي.