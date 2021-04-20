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المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla

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المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla المركز الإرشادي السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات mozilla
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة

المركز الإرشادي السيبراني

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذير أمني صنفه بعالي الخطورة ويختص بتحديثات mozilla .

وبين المركز ان القطاع المستهدف من التحذير "عام" مبينا ان "موزيلا" أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات موضحا انه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات للقيام بتعديلات غير مصرح بها وتنفيذ برمجيات خبيثة .

ودعا المركز الى تحديث المنتجات المتأثرة حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/
طريقة التحديث Thunderbird:
https://support.mozilla.org/ar/kb/updating-thunderbird
طريقة تحديث Firefox:
https://support.mozilla.org/ar/kb/update-firefox-latest-release

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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