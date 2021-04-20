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الرياض.. عملية معقدة ونادرة تُنقذ ثلاثينياً من فقدان أمعائه

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التدخل لـ"سعود الطبية".. قسطرة شريانية وجهاز شفط جلطات

الرياض.. عملية معقدة ونادرة تُنقذ ثلاثينياً من فقدان أمعائه

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة طاقم من التخدير والتمريض، حياة شاب ثلاثيني من فقدان الأمعاء، وذلك حينما نجحت في استخراج وشفط جلطة شريانية من أحد شرايين البطن الرئيسة.

وأوضحت المدينة، أن الشريان يقوم بتغذية الأمعاء بشكل رئيسي وعلاج هذه الحالة كان يعتمد على عملية جراحية معقدة مع احتمال إزالة الأمعاء إذا لم يتم التدخل مبكراً.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تعتبر نادرة جداً، حيث تم استخدام القسطرة الشريانية وجهاز متخصص في شفط الجلطات، حيث إنه يستخدم بشكل محدود لعلاج مثل هذه الحالات.

ونوهت المدينة إلى أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، والمريض في حالة صحية جيدة ويتلقى العلاج المناسب لعلاج أسباب حدوث هذه الجلطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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