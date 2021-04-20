أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين

Print
الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين
على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون و"متوسط" فوق جزين وقضاء بنت جبيل

الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتنفيذها طلعات جوية مكثفة في مناطق عدة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء منطقة مرجعيون وعلى علو متوسط فوق كل من منطقة جزين وسماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقاً.


وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما اعتقلت الخامس من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان