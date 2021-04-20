"المطرية" مستمرة و"الغبار" ينتصف.. "خارطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: سحب مؤثرة بأجزاء من مرتفعات السروات والرياح غربية ورطبة ونشطة
وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الربيعية مستمرة.
وتابع عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل اليوم السحب المؤثرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وربما تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من منطقتي #تبوك و#الجوف وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية ورطبة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على السهل الساحلي الغربي.. هذا والله أعلم".
وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".