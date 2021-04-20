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صورة بألف مقال.. "c.n.n" تبرز "أمن الحرم النسائي" والأمير سطام و"آل الشيخ" يعلقان

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"الشهابي": سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين.. تغير رائع بالمجتمع

صورة بألف مقال..

علّقت قناة CNN الأمريكية على صور نشرتها وزارة الداخلية ، أمس الإثنين، لعناصر نسائية بأمن المسجد الحرام، وأوضحت أن هذه الصور نالت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين نشطاء المواقع.

وعلّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الصور بتغريدة قال فيها: "بنت الوطن في الميدان"، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود، للتعليق بنشر صورة العَلم السعودي وقلوب خضراء.

كما علّق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الصورة بتغريدة، قال فيها: "صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث".

من جهته، قال المحلل السياسي، علي الشهابي؛ باللغة الإنجليزية: "امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي"، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي، بتغريدة قال فيها: "أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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