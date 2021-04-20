السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي

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قفزة في واردات بكين التي ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 8.8%

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 8.8% في مارس الماضي، عما كانت عليه قبل عام، مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

ووفق رويترز كانت موانئ مركز "شاندونغ" لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدساً لبضعة أسابيع في فبراير الماضي، مما أبطأ من وصول النفط.