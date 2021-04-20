القبض على شخصَيْن اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج

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أثناء تأديته عمله في أحد المحال التجارية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصَيْن على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، في أثناء تأديته عمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل؛ لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.