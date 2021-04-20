أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يكرّم "البياهي" إثر فوزه بالمركز الأول في "جرافيك مدرستي"

Print
أمير الرياض يكرّم "البياهي" إثر فوزه بالمركز الأول في "جرافيك مدرستي" أمير الرياض يكرّم "البياهي" إثر فوزه بالمركز الأول في "جرافيك مدرستي"

أمير الرياض يكرّم

‏كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، علي بن سعيد البياهي بالمركز الأول على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمسابقة مدرستي بمجال (الجرافيك)، وذلك في مكتبه بقصر الحكم، وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ويعد "البياهي" من الخبرات الوطنية في صناعة الرسوم المتحركة، ونال مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية.

من جانب آخر، أشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود إدارة التعليم بمنطقة الرياض والوزارة، واهتمامهما وجهودهما التعليمية والعلمية في التعليم عن بعد, منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان