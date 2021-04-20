أمير الرياض يكرّم "البياهي" إثر فوزه بالمركز الأول في "جرافيك مدرستي"

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‏كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود، علي بن سعيد البياهي بالمركز الأول على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمسابقة مدرستي بمجال (الجرافيك)، وذلك في مكتبه بقصر الحكم، وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ويعد "البياهي" من الخبرات الوطنية في صناعة الرسوم المتحركة، ونال مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية.

من جانب آخر، أشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود إدارة التعليم بمنطقة الرياض والوزارة، واهتمامهما وجهودهما التعليمية والعلمية في التعليم عن بعد, منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب.