الحوثيون يجبرون المساجد باليمن على الدعاء لمقاتليهم والالتزام بمواقيتهم للإمساك

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واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ توصيات وتعليمات "ملالي طهران" باليمن، حيث تقوم بانتهاكات عابثة بروحانية الشهر الفضيل من خلال تدنيسها للمساجد بنشر طائفيتها الإرهابية، وفرض تعليمات المذهب الاثني عشري الشيعي والذي تلتزم به جميع المساجد بالقوة الجبرية.

وتنص تلك التوجيهات على الالتزام بأوقات الأذان بحسب التقويم الصادر عن الميليشيات المخالف للسنة والشرع، وحصر إلقاء المواعظ على معمميهم، وإجبار المصلين على الدعاء لمقاتليهم، وترديد الصرخة، وحث الناس على مقاتلة الشرعية والسعودية، وإجبار الخطباء على الخطب الجاهزة منهم.