نائب المبعوث الأمريكي يبحث أوضاع سوريا مع مسؤولي أربيل

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جي بي سي نيوز :- بحث نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، ديفيد براونشتاین، الأحد، مع المسؤولين في إقليم كردستان شمالي العراق، الأوضاع الأمنية في سوريا.

جاء ذلك حسب بيان لرئاسة الإقليم، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه المبعوث الأمريكي أن "الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُعالج في يوم وليلة، والخيار العسكري ليس حلا، وينبغي حل المشكلة عبر الخيار السياسي والحوار".

وأوضح بارزاني أن "خطر تنظيم داعش ما يزال حقيقيا في سوريا، لذا يتعين استمرار دعم ومساندة أمريكا والتحالف الدولي للقوى والجهات المتحالفة في سوريا للتصدي للإرهاب".

كما التقى نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني

ووفق بيان للحكومة، فإنه "جرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان روب وولر، بحث آخر المستجدات في العراق وسوريا".

وتابع البيان أن "الاجتماع أكد على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان) للتصدي لمخاطر داعش الذي لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا في العديد من مناطق العراق وسوريا".

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة "الأسد" وتداول السلطة سلميا، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب ووضع إنساني متردي.

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