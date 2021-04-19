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الفِرق الرقابية لـ"التجارة" تضبط 3 منشآت بعد رصد ما يثبت جريمة التستر فيها

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الفِرق الرقابية لـ"التجارة" تضبط 3 منشآت بعد رصد ما يثبت جريمة التستر فيها الفِرق الرقابية لـ"التجارة" تضبط 3 منشآت بعد رصد ما يثبت جريمة التستر فيها
إغلاق وتصفية أنشطة المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة

الفِرق الرقابية لـ

ضبطت الفِرق الرقابية بوزارة التجارة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري ثلاث منشآت تجارية في ثلاث مدن؛ وذلك بعد أن تم رصد ما يثبت جريمة التستر التجاري فيها.

وتفصيلاً، ضبطت الفِرق الرقابية في الموقع الأول مطبعة للدعاية والإعلان بمدينة الرياض، وفي الموقع الثاني تم ضبط مستودع مواد غذائية بمحافظة الخرج، وفي الموقع الثالث ضبطت الفرق الرقابية مصنعًا للسيراميك ومواد للبناء بمدينة الدمام.

وتم إغلاق وتصفية أنشطة المنشآت المخالفة، وإحالة المتورطين إلى فروع النيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

الفِرق الرقابية لـ

الفِرق الرقابية لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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