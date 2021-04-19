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يؤدي إلى الغيبوبة خلال 48 ساعة..  تحذِّر من فيروس "نيباه" الجديد

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يؤدي إلى الغيبوبة خلال 48 ساعة.. مصر تحذِّر من فيروس "نيباه" الجديد يؤدي إلى الغيبوبة خلال 48 ساعة..  تحذِّر من فيروس "نيباه" الجديد
الطيران المدني ينبِّه العاملين بعد انتشاره بالهند وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش

يؤدي إلى الغيبوبة خلال 48 ساعة.. مصر تحذِّر من فيروس

حذَّرت سلطة الطيران المدني المصري أمس الأحد جميع العاملين بمحطات الشركة الوطنية " للطيران" في مناطق جنوب شرق آسيا من ظهور فيروس "نيباه" الجديد، المنتشر في كل من الهند وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش.

وقالت سلطة الطيران المدني في منشور توعوي لها حول الفيروس، تداولته "مصر للطيران" على صفحات العاملين بها، إنه فيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث، أو مباشرة بين شخص مصاب وآخر سليم، وفقًا لـ"العربية نت".

وأشارت سلطة الطيران في منشورها إلى أن طرق عدوى الإصابة بفيروس "نيباه" هي الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، مثل الخفافيش أو الخنازير أو سوائل أجسامها، مثل الدم والبول واللعاب، أو ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب، أو عبر سوائل الجسم (قطرات الأنف والجهاز التنفسي والبول)، إضافة إلى استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة بسوائل جسم الحيوانات المصابة، مثل (عصارة النخيل أو الفاكهة الملوثة).

وتبدأ الأعراض على المصاب بالظهور خلال 3 إلى 14 يومًا بعد التعرُّض للعدوى. وأقصى فترة حضانة للمرض 45 يومًا. وتشبه أعراض المرض الإنفلونزا؛ إذ يكون هناك حمى وصداع وألم عضلي وتقيؤ والتهاب بالحلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس، وتغيُّر في الحالة الذهنية، والتهاب الدماغ الحاد. ويمكن لبعض الأشخاص التعرض لمشاكل حادة في الجهاز التنفسي. ويحدد التهاب الدماغ النوبات في الحالات الشديدة؛ إذ تتطور إلى غيبوبة من 24 إلى 48 ساعة.

وقدمت سلطة الطيران المدني بعض النصائح للعاملين في ضوء عدم وجود علاج أو لقاح ضد فيروس "نيباه"، بضرورة عدم ملامسة خفافيش الفاكهة أو الخنازير أو القردة والنسانيس، وعدم تناول لحومها النيئة، إضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات وملابس واقية عند ملامسة الحيوانات، وتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع المرضى المصابين بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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