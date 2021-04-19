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"الظويهر": الحرب على الفساد تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة

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"الظويهر": الحرب على الفساد تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة "الظويهر": الحرب على الفساد تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة
أكد لـ"سبق" أنه لا حياد عن رؤية "ولي العهد" ولن ينجو أي فاسد أيًّا كان

أوضح المستشار الإعلامي هلال الظويهر لـ"سبق" أن الحرب على الفساد تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من قيادة المملكة، ومن سمو ولي العهد بشكل خاص، وهو مَن سبق أن صرَّح بعبارته الشهيرة: "لن ينجو أحدٌ دخل في قضية فساد كائنًا مَن كان".

وأضاف بأن ما يقوم به سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، في حقيقته عمل جبار؛ فمنذ تسلُّمه زمام المسؤولية أعلن هذه الحرب على الفساد والفاسدين أيًّا كان، ومَن كان، ولا فرق بين مواطن ولا مسؤول؛ الكل سواسية، ولا أحد فوق القانون.

وقال: "إننا اليوم نرى وتيرة القضاء على الفساد تسير بسرعة هائلة، ودون توقُّف؛ فكل يوم تبهرنا هيئة مكافحة الفساد بجهودها المتميزة من أجل تطبيق النظام، والقبض على المفسدين بمختلف القطاعات، ومختلف القضايا".

واختتم "الظويهر" بأن ذلك يأتي تطبيقًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله وعلى الحق سدَّد خطاه-. مؤملاً من مقام هيئة مكافحة الفساد التركيز على القضايا الإدارية؛ فهي لا تقل عن القضايا المالية، بل هي أهم وأخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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