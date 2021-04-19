أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"

Print
الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا" الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"
وصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو 15.1 مليون شخص

الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح

قررت الهند السماح لمواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بالحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" بداية من الشهر المقبل.

وقالت الهندية عبر بيان، إنها وفقًا للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي ستبدأ في الأول من شهر مايو القادم؛ فإنه سيتم السماح للحكومات المحلية بالشراء المباشر للقاحات من الشركات المصنعة.

وأشارت حكومة "ناريندرا مودي" إلى أنه سيُطلب من مصنعي اللقاحات، توفير 50% من جرعاتهم الشهرية للحكومة؛ بينما يمكن بيع الباقي لحكومات الولايات أو السوق المفتوحة.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الهند إلى نحو 15.1 مليون شخص، مع وفاة 179 ألف شخص حتى الآن.

الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية

"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية