أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اشتية" يشكر "إغاثي الملك سلمان" على ما قدّمه من مساعدات للشعب الفلسطيني

Print
"اشتية" يشكر "إغاثي الملك سلمان" على ما قدّمه من مساعدات للشعب الفلسطيني "اشتية" يشكر "إغاثي الملك سلمان" على ما قدّمه من مساعدات للشعب الفلسطيني
ثمّن خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء جهود المركز بتقديم سلال غذائية رمضانية

شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ على ما قدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني في هذا الشهر الكريم.

وثمّن "اشتية" خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جهود مركز الملك سلمان بتقديم سلال غذائية رمضانية، وقال إنها ستوزع خلال الأيام القادمة من خلال لجان الزكاة.

مما يذكر، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أطلقت مشروع السلال الغذائية الرمضانية، التي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة والأيتام والمرابطين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان