أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

لوكاشينكو يؤكد للأسد استعداد بيلاروس للمساعدة في إعادة إعمار سوريا

Print
لوكاشينكو يؤكد للأسد استعداد بيلاروس للمساعدة في إعادة إعمار سوريا لوكاشينكو يؤكد للأسد استعداد بيلاروس للمساعدة في إعادة إعمار سوريا

جي بي سي نيوز :- هنأ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نظيره السوري، بشار الأسد، بعيد سوريا الوطني "يوم الجلاء" وأكد له استعداد مينسك لمساعدة سوريا في إعادة إعمارها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس، اليوم السبت، أن "رئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد وشعب هذا البلد بالعيد الوطني - يوم الجلاء".

وأشار لوكاشينكو في تهنئته إلى أن بيلاروس على اقتناع راسخ بأن الشعب السوري سينتصر على التدخل الخارجي، وسيكون قادرا على اتخاذ خطوة مهمة في ترميم وتنمية البلاد.

كما أكد لوكاشينكو استعداد بيلاروس لدعم سوريا وتقديم المساعدة اللازمة في إعادة أعمارها.

المصدر: نوفوستي

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بتهم ثقيلة.. وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون

بتهم ثقيلة.. وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون

مقتل شخصين وجرح 6 آخرين بانفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب

مقتل شخصين وجرح 6 آخرين بانفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب

إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان

إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان

تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال

تأجيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال