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النفط ترتفع.. وبرنت عند 66.85 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 66.85 دولارًا للبرميل النفط ترتفع.. وبرنت عند 66.85 دولارًا للبرميل
صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط بنسبة 0.22%

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 66.85 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولارًا للبرميل، وكان المزيج قد سجل في وقت سابق تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولارًا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولارًا للبرميل، بعدما كانت قد انخفضت سابقًا بنسبة 0.2% إلى 62.96 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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