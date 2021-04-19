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الليلة... ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة "المسار"

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على شاشة ولمدة ساعة كاملة

الليلة... ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة

يحل لاعب السعودي ونادي النصر الكابتن ماجد أحمد عبدالله ضيفاً في برنامج المسار على شاشة القناة السعودية.

ويعرض الكابتن ماجد عبدالله مسيرة حياته الكروية التي امتدت لأكثر من ٢٢ عاماً مع د.غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

ويمتد نقاش الحلقة لـ ٦٠ دقيقة، متنقلاً بين مسيرة مليئة بالإنجازات الكروية لأسطورة خالدة في تاريخ الكرة السعودية، كما سيكشف ماجد أو السهم الملتهب كما يحلو لمحبيه تسميته العديد من القصص المرتبطة بمسيرته، ومنها قصة اتجاهه لمجال التدريب ومدى تقييمه لتلك التجربة.

كما سيوضح نجم المنتخب السعودي ونادي النصر أبرز العوائق التي واجهته في مسيرته الرياضية وبعد اعتزاله.

وباختيار النجم ماجد عبدالله يكمل برنامج المسار الذي يعرض على شاشة القناة السعودية مسيرته المميزة التي انطلقت منذ بداية الشهر المبارك باستضافة العديد من الأسماء الهامة التي تروي قصص نجاحها الملهمة.

ويكمل البرنامج مسيرة التميز للباقة الضخمة من البرامج التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان والتي تجاوزت 33 عملاً سعت من خلالها للدمج بين المحتوى الروحي والترفيهي لنيل رضا المشاهد السعودي ومواكبة الخطوات التطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030م.

الليلة... ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة

الليلة... ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة

الليلة... ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة

برنامج المسار لاعب المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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