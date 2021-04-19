أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. سفير البوسنة: مركز الملك فهد رابطة قوية لنا مع

Print
خلال مباحثاته الودية التي أجراها مع وزير الشؤون الإسلامية اليوم

بالفيديو .. سفير البوسنة: مركز الملك فهد رابطة قوية لنا مع السعودية

أكد سفير دولة البوسنة والهرسك لدى الرياض محمد يوسيتش، أن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد

الثقافي في سراييفو يعدّ من أقوى الروابط بين المملكة العربية والبوسنة والهرسك.

ونوه "يوسيتش" بالدور البارز للمركز في بناء العلاقات الدينية والثقافية، موضحًا أن له دورًا مهمًا في المجتمع البوسني، حيث تقام فيه

الدورات والمؤتمرات التعليمية والأنشطة الرياضية.

وعبر السفير البوسني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لبلاده،

كما ثمن جهود الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ و اهتمامه بأنشطة المركز ودعمه بكل ما يحتاجه للقيام برسالته السامية.

جاء ذلك عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بقضايا المسلمين وشؤونهم في البوسنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية