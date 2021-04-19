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"السامر" مهنئاً ولي العهد بقدوم "عبدالعزيز العز": "عز الأسامي بالليالي والايام"

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قال: "سمي جد أبوك يا بدرنا التام.. فيك الأمل معقود بالعسر واللين"

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر" قصيدة جديدة مهنئاً فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقدوم مولوده الجديد الذي أسماه عبدالعزيز عنوانها "عبدالعزيز العز" مفتخراً في أبياتها بالاسم الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجد.

عز الأسامي بالليالي والايام
عبدالعزيز العز والمجد والدين

سمي جد أبوك يا بدرنا التام
فيك الأمل معقود بالعسر واللين

المجد لك والعز عام ورا عام
من ترثة شيوخ البلاد الميامين

أهل الحكم بالشرع عمدان الاسلام
بالدار تحكم بالعقيدة من سنين

والحكم بالتوحيد في دارهم دام
شيوخٍ تأمن بالصلاة المصلين

الله منحهم مجد تحقيق الاحلام
شيوخٍ على حكام الامة سلاطين

وابوك حرٍ فوق عرش الوطن حام
وشهودي الرؤية وفعله براهين

الله يحقق له من العز ما رام
ويرفع بلاده في جميع الميادين

شاعر آل سعود
السامر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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