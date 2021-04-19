"القحطاني": إدمان النساء ليست ظاهرة وأصغر مدمن عمره 11 عامًا

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نفى صحة اشتراط الواسطة للعلاج في مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض

كشف المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني بأن أصغر مدمن دخل المجمع عمره 11 عامًا وكان مدمنًا منذ فترة طويلة!

ورفض الدكتور "القحطاني"، وجود ظاهرة إدمان النساء لدينا، مؤكدًا أنه لا صحة لوجود أعداد كبيرة من المدمنات في المجمع وبحسب الأرقام، مؤكدًا لبرنامج الراصد على "الإخبارية" عدد المريضات المدمنات قليل، ولذلك حتى السعة السريرية المخصصة لهن 7 أسرة فقط!

في الوقت نفسه نفى "القحطاني" صحة اشتراط الواسطة للعلاج في المجمع، مشددًا بأن أبوابه مفتوحة وقسم الطوارئ يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، لافتًا إلى أنه يشجع الأسر والأشخاص ممن لديهم مشاكل نفسية أو إدمانية بأن أبواب المجمع مفتوحة ويتم التعامل بسرية تامة.

ولفت إلى أنه في 1/1/1437 تم أتمتة جميع الملفات الطبية بالمجمع وعددها 167 ألف ملف، وأصبحت جميعها إلكترونية، وفي عام 2017 أطلق برنامج إلكتروني لمتابعة رحلة المريض من دخوله الإسعاف والطوارئ إلى خروجه، ورحلته في العيادات الخارجية منذ دخوله إلى أن يتسلم دواءه ويخرج، مشيرًا إلى أن 99٪ من الأقسام والإدارات بالمستشفى متابعة إلكترونيًا .