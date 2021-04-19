أمير تبوك يطلع على إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

عبر تقرير تضمن الأعمال الرقابية الخاصة بحماية المستهلك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول للعام2021م, مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.

واستمع أمير المنطقة إلى شرح من "الوباري" عما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، منوهاً بجهود منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، منوهاً بدعم وحرص القيادة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.

وأشاد المهندس "الوباري" بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.