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"الشؤون الإسلامية" تنفذ 230 ألف جولة على المساجد والجوامع

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"الشؤون الإسلامية" تنفذ 230 ألف جولة على المساجد والجوامع "الشؤون الإسلامية" تنفذ 230 ألف جولة على المساجد والجوامع
في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 24.488 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الـ 11؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 11 أسبوعاً 236.576 جولة رقابية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الحادي عشر.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 143 مخالفة، مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1711 مسجداً بمناطق المملكة،

ودعت الوزارة الجميع في حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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