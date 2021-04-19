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الأردن : اتفاق على ضبط الدجاج

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الأردن : اتفاق على ضبط أسعار الدجاج الأردن : اتفاق على ضبط الدجاج

جى بي سي نيوز - : أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماع ضم رئيس اتحاد المزارعين ورئيس وأعضاء الاتحاد النوعي للدواجن وجمعية الدواجن والأعلاف وشركات الدواجن وممثلي صغار المزارعين على الاتفاق مع القطاع على توريد الدواجن خلال أسبوع وبواقع 8ر1 دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و65ر1 دينار لكيلو دجاج النتافات و5ر1 دينار لكيلو دجاج المجمد.
وأشار الحنيفات إلى توازن الكميات والأسعار خلال الايام القادمة لمجرد الالتزام بهذا الاتفاق وانتظام العرض والطلب، مشددا على أن الوزارة ستعمل على إعادة التقييم لوضع السوق والكميات والأسعار.

جي بي سي نيوز

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