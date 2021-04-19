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منحنى تصاعدي... تعلن عن أرقام مفزعة لإصابات كورونا منذ بداية شهر رمضان

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ويظهر منحنى إصابات كورونا، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، ارتفاعا كبيرا لليوم الـ16 على التوالي، وإن كانت الإصابات ارتفعت بصورة مفزعة في الأيام الست الأولى من شهر رمضان.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع أعداد مصابي "كوفيد 19" بمعدل يتراوح ما بين 7% إلى 10% يوميا منذ بداية رمضان.

ووصل عدد إصابات كورونا في منذ بداية شهر رمضان إلى أكثر من 5.027 إصابة مؤكدة بكورونا.

وطالبت وزارة الصحة المصرية، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمياه والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفيما يتعلق بإرشادات التعامل مع في شهر رمضان.

وحذّرت الوزارة من التجمعات العائلية والزيارات خلال شهر رمضان، واصطحاب الأطفال في المساجد وتبادل الأدوات الشخصية كالمصاحف والمصليات لأنها مصدر لنقل العدوي.

SputnikNews

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