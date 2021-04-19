في أول زيارة خارج لبنان بـ2021... تفاصيل لقاء حسان دياب مع المسؤولين في قطر

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والتقى دياب برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستعرضا خلال اجتماعهما علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشارك وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، صورة من اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغرد معها: "اجتمعت مع دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. بحثنا العلاقات الثنائية القطرية اللبنانية، وآخر المستجدات في المنطقة".

كما استقبل حسان دياب أيضا في مقر إقامته بالدوحة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، بحسب وكالة (قنا).

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وتعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، إلى قطر هي أول زيارة خارجية له منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، عندما زار الكويت للمشاركة في مراسم وداع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف العام، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.