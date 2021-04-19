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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10097 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10097 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10097 نقطة
بتداولات بلغت 8.9 مليارات ريال لأكثر من 338 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 48.95 نقطة ليقفل عند مستوى 10097.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 338 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، وأسمنت حائل، والسعودي الفرنسي، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، والإنماء طوكيو م، والتعمير، وسدافكو، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، و الإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، ودار الأركان، والراجحي، و أسمنت الشمالية، والجوف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 553.70 نقطة ليقفل عند مستوى 24561.35 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 412 ألف سهم تقاسمتها 731 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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