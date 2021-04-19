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باكستان.. تحرير 11 شرطياً احتُجِزوا خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا

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باكستان.. تحرير 11 شرطياً احتُجِزوا خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا باكستان.. تحرير 11 شرطياً احتُجِزوا خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا
تبدو عليهم آثار كدمات وعلى رؤوسهم ضمادات

باكستان.. تحرير 11 شرطياً احتُجِزوا خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا

أعلنت وزارة الداخليّة الباكستانيّة، اليوم الاثنين، أنّه جرى إطلاق سراح أحد عشر عنصراً من الشرطة الباكستانيّة، احتجزهم متظاهرون مناهضون لفرنسا ينتمون إلى "حركة لبيك باكستان" بعد إجراء مفاوضات معهم.

وأكد وزير الداخليّة الشيخ رشيد أحمد، الإفراج عن عناصر الشرطة في ساعة مبكرة اليوم بعد مفاوضات مع الحركة.

وبيّن "رشيد" أن المفاوضات بدأت وانتهى القسم الأول منها بنجاح، وستجري جولة أخرى من المفاوضات في وقت لاحق اليوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتجز أنصار الحركة رجال الشرطة رهائن أمس في مسجد تابع لهم، خلال تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا جرت في لاهور عقب دعوة الحزب إلى طرد السفير الفرنسي.

وأظهر مقطع شرطيين مصابين بجروح بعضهم مدمى، ويحمل آثار كدمات وعلى رؤوسهم ضمادات.

وتقود "حركة لبيك باكستان" منذ أشهر حملة ضدّ فرنسا بعدما دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن حق مجلة شارلي إيبدو في إعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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