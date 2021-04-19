"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

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توزيع 3 آلاف سلة غذائية متكاملة على المحتاجين في 27 مدينة وقرية

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في باكستان عام 1442هـ. وذلك بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد.

وفي التفاصيل، جرت مراسم التدشين تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والملحق الديني المكلف بالسفارة في باكستان متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير "المالكي" خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها باكستان، ويتمثل المشروع في توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في 27 مدينة وقرية بجميع أنحاء باكستان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف شخص وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، رفع الوزير الباكستاني نور الحق قادري الشكر نيابةً عن رئيس الوزراء عمران خان، وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، منوهاً بجهود الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية؛ لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.