الأردن : السّماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام

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المدينة نيوز :- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مستجدّات الحالة الوبائيّة، وتقرّر خلال الجلسة السّماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تمديد فترة استفادة المواطنين الحاصلين على بطاقات تأمين صحّي من فئة شبكة الأمان الاجتماعي من خدمات التأمين الصحّي المدني، واعتبار بطاقاتهم مجدّدة تلقائيّاً حتى تاريخ 30/4/2022م، ودون الحاجة لمراجعة مكاتب الإصدار.

وشمل القرار السّماح للمنتفعين من فئة شبكة الأمان الاجتماعي أعلاه بإضافة (الزوجة، والأبناء الذين أكملوا سنّ السادسة) على بطاقاتهم كمنتفعين معهم، وكذلك السّماح بتجديد بطاقات التأمين الصحّي للمنتفعين معهم من البنات العازبات غير العاملات، والأبناء من طلبة الجامعات والكليّات المنتهية بطاقاتهم خلال الأعوام السّابقة؛ وذلك من خلال مراجعة مكاتب الإصدار للحصول على وثيقة رسميّة حسب الأصول تثبت استفادتهم من خدمات التأمين الصحّي المدني.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكّلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام المجلس الصحّي العالي حكمت أبو الفول إلى التقاعد لبلوغه السنّ القانوني.