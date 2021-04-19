"الشعلاني": قدّمنا 8 آلاف جرعة لقاح بعفيف وننسق لتوفير "فايزر"

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فيما بلغت نسبة الجرعات المعطاة لمرضى الطب المنزلي أكثر من 40%

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مركز لقاحات كورونا "كوفيد-19" التابع لمستشفى عفيف العام منذ بدء العمل فيه أواخر شهر فبراير مطلع العام 2021م أكثر من 8 آلاف مستفيد، وفي ضوء التنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.

وأوضح مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني لـ"سبق" أن خدمات المركز خلال شهر رمضان المبارك تم اختيارها وفق الأوقات المناسبة للمراجعين، وهي من الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحاً، كما تم فتح الخيار لفئة كبار السن لمن هم أكبر من 75 سنة للحضور بشكل مباشر، وأخذ اللقاح دون موعد سابق؛ حرصاً على سلامتهم لكونهم من أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بمضاعفات عالية عند إصابتهم بالفيروس.

وأضاف "الشعلاني" أنه تم البدء في توجيه فريق الرعاية المنزلية منذ وقت مبكر على تسهيل إعطاء اللقاح للمستفيدين من خدماتها بمنازلهم؛ تسهيلاً لهم ولذويهم، إذ بلغ نسبة الجرعات المعطاة لمرضى الطب المنزلي أكثر من 40%، كما تمت تغطية جميع المستفيدين من خدمات مركز التأهيل الاجتماعية والشامل بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع إدارة التأهيل الشامل بعفيف.

وأردف "الشعلاني" أنه وتحقيقاً لرغبة الأهالي بالمحافظة يجري العمل مع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الصحة؛ لتوفير جميع أنواع اللقاحات المعتمدة بالمملكة بالمركز بما فيها لقاح "فايزر"، منوهاً بضرورة المسارعة للتسجيل بتطبيق "صحتي" والمبادرة بأخذ جرعة اللقاح لكل شرائح المجتمع، إضافةً إلى استمرار العمل بالتقيد بالإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والحرص على التباعد الاجتماعية) خلال الفترة الحالية لنصل معاً إلى بر الأمان ونعود لحياتنا الطبيعية.