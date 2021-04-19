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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض
جرافة وشاحنة تعود ملكيتهما لمواطن ويعمل عليهما هنديان

ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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