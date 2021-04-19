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بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟

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بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط السعودية تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟ بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟
رفع القيود 17 مايو 2021

بعد

غرّد حساب الخطوط الجوية على منصة موقع "تويتر" متسائلةً: "وين بتكون وجهتك الجاية؟ وعلى وين مسافر؟"، مما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة بلا قيود.

جاء ذلك بعد التغريدة التي نشرتها أيضاً "الخطوط" منذ يومين أدّت إلى تفاعل كبير على "تويتر" قالت فيها: "جهزتم الشنط؟"، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجاً بلا قيود.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة من مارس 2021 إلى مايو 2021.

يُذكر أن الخطوط السعودية قد وقّعت على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر؛ وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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