ATL MEDIA التابعة لشركة ZEE ENTERTAINMENT تمنح شركة DIGINET ARABIA التابعة لـCHOUEIRI GROUP حقوق الإعلان الحصرية على خمس قنوات تلفزيونية متميّزة

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أعلنت ATL Media، الذراع التجارية لشركة Zee Entertainment Middle East، عن اختيار DigiNet Arabia التابعة لمجموعة Choueiri Group لتتولى مسؤولية مبيعات الإعلانات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستمر الشراكة، التي تُعدّ سارية المفعول اعتباراً من 1 أبريل 2021، حتّى31 ديسمبر 2025. وتشمل أصول الوسائط المتميزة لشركة Zee Entertainment، بما في ذلك، قنوات Zee TV وZee Cinema وZee Keralam وZee Alwan وZee Aflam.

ويتمثّل الهدف من الاتفاقية في تعزيز خطط النمو والتوسع لشركة Zee في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستركز على الترويج لقنواتها التلفزيونية للمعلنين والعلامات التجارية في المنطقة.

وشهد حفل التوقيع حضور الإدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين من ATL Media ومجموعة Choueiri Group. وفي سياق حديثه في هذه المناسبة، صرح مانوج إيه ماثيو، الرئيس الإقليمي لشركة Zee Entertainment في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا قائلاً: "تعمل Zee في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 25 عاماً، وتواصل ريادتها لقطاع البثّ التلفزيوني في جنوب آسيا، كم أنّها تخوض منافسةً قوية مع شبكات التلفزيون العربية المحلية السائدة. إنّ الشراكة الجديدة مع مجموعة Choueiri Group تتماشى مع خططنا التوسعية الاستراتيجية، والتي ستشهد نقل عروضنا التلفزيونية إلى آفاق جديدة من الابتكار والتميّز. ومن خلال القيام بذلك، نأمل أن نُلبي المتطلبات الأكثر تميّزا للمشاهدين والمعلنين في مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه. ومن جهةً أخرى، سنتمكّن بفضل هذه الشراكة من توسيع مجالات استثمارنا الأخرى مثل الأفلام العربية وإنتاج المحتوى المحلي".

وتابع قائلاً: "تُعتبر مجموعة Choueiri Group بفضل سجّلها الحافل والتزامها المستمر بالابتكار، الخيار المثالي للشركاء، إذ نتطلع جميعاً إلى عملية التحوّل التي تخوضها Zee وإلى نجاحها في العصر الرقمي".

وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد بيار الشويري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Choueiri Group: "نُعرب عن حماسنا البالغ تجاه هذا التعاون مع قنوات Zee Entertainment التلفزيونية الرائدة. وستركز شراكتنا على إطلاق العنان للإمكانات التجارية الكاملة لهذه الأصول باعتبارها منصات إعلانية عالية الكفاءة للعلامات التجارية الإقليمية. وسوف نستند أيضاً إلى نقاط القوة الحالية لشركة Zee Entertainment فيما نتكيّف مع المشهد الإعلامي المتغير، لضمان أن تغدو منصاتهم التلفزيونية أفضل ما يمكن أن تبلغه".

ومن جانبه، قال أشوك نامبوديري - الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال الدولية بشركة Zee Entertainment: "تكمن قوة Zee في قدرتها على التحول والتكيف مع الأسواق التي تعمل فيها. إنّ حضورنا العالمي الواسع في أكثر من 170 دولة وتأثيرنا الذي يمسّ حياة أكثر من 1.3 مليار شخص، يعكس تصميمنا ومكانتنا باعتبارنا شركة إعلامية دولية رائدة. وتضمّ حافظة Zee التي تمتد عبر المنصات الخطّية والمحتوى عبر الإنترنت والأفلام والموسيقى والفعاليات ما يُثير اهتمام جميع أصحاب المصلحة. ولدينا بعض الخطط المثيرة في المستقبل، وسيُمكننا هذا التعاون مع مجموعة Choueiri Group من زيادة استثماراتنا في المنطقة للتركيز على المحتوى والفرص الرقمية الأخرى".