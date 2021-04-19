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الأمر أسوأ للنساء لهذا السبب.. "إرهاق زووم".. حصار وعوامل واقتراح

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الأمر أسوأ للنساء لهذا السبب.. "إرهاق زووم".. حصار وعوامل واقتراح الأمر أسوأ للنساء لهذا السبب.. "إرهاق زووم".. حصار وعوامل واقتراح
ظاهرة انتشرت مع الجائحة خاصة مع ازدياد العمل والتعلم عبر الإنترنت

الأمر أسوأ للنساء لهذا السبب..

نشر موقع "ساينس أليرت" العلمي، دراسة بحثت في أسباب حدوث الإجهاد خلال الاجتماعات أو المكالمات عبر برنامج "زووم" للاتصالات .

وذكرت الدراسة، أن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار والازدياد مع جائحة كورونا، خاصة مع ازدياد العمل والتعلم عبر الإنترنت، وهناك عدة حالات إرهاق ربما سمع عنها الناس أو حصلت معهم.

وأظهرت الدراسة أن أحد أسباب الإرهاق هو ما يسميه الباحثون "قلق المرآة"، أو الإجهاد الذهني الناتج عن الاضطرار إلى النظر إلى نفسك باستمرار خلال ساعات من الاجتماعات في اليوم.

ووفق" الحرة"، بيّنت الدراسة أن تأثير هذا الإجهاد الذهني أكثر إرهاقاً للنساء من الرجال. ومن بين نحو 10 آلاف شخص شاركوا في الدراسة، أفاد نحو 1 من كل 7 نساء (13.8 في المئة) أنهن يشعرن بالإرهاق بعد مكالمات زووم، مقارنة بنحو 1 من كل 20 رجلاً (5.5 في المئة).

ويقول عالم النفس جيف هانكوك؛ من جامعة ستانفورد: "لقد سمعنا قصصاً عن إجهاد زووم وأدلة سردية على أن النساء يتأثرن أكثر، ولكن لدينا الآن بيانات تفيد بأن الإجهاد يكون أسوأ بالنسبة للنساء، والأهم من ذلك أننا نعرف السبب".

واستخدم الباحثون مقياساً تم تطويره مسبقاً لمعرفة "مدى صعوبة" قدرة المشاركين على قضاء وقت طويل في مكالمات الفيديو.

وتبين أن النساء يشعرن بمزيدٍ من "الحصار" عند الاضطرار إلى البقاء أمام الكاميرا، ويملن إلى عقد اجتماعات أطول من الرجال في المتوسط، وعادة ما يأخذن فترات راحة أقل.

وأظهرت أبحاث سابقة أن النساء يركّزن على أنفسهن عند النظر في المرآة أكثر من الرجال، ويبدو أن ذلك متشابهاً في "زووم"، وهن يقظات لمظهرهن أمام الكاميرا، ولذلك التأثيرات سلبية عليهن.

ويقول "هانكوك": "نرى هذا التأثير عبر عديد من الدراسات المختلفة، حتى بعد أخذ العوامل الأخرى في الحسبان، إنها حقاً نتيجة متسقة".

ووجد الباحثون أن العرق والعمر والشخصية تلعب أيضا دوراً في "مقدار التعب" الذي قد يشعر به عند الاتصال بالفيديو.

ويقترح الباحثون قضاء أيام دون أيّ اجتماعات أو إجراء بعض الاجتماعات بالصوت فقط دون ، كوسيلة لمكافحة إجهاد "زووم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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