ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني من انقطاع المياه

★ ★ ★ ★ ★

بسبب عدم توافر الصهاريج وسط مطالبات الأهالي بحلول عاجلة

تعاني معظم أحياء الحرازات شرق جدة من نقص في صهاريج المياه التي تخدم تلك الأحياء، مما أدى لانقطاع المياه عن عدد من المنازل لما يقارب اليومين.

واشتكى سكان الحي من عدم توفر الصهاريج عند الدخول على موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني واعتذار الشركة عن قبول الطلبات ومحاولة الطلب لاحقاً بحجة عدم توفر صهاريج في الوقت الحالي.

وأدى انقطاع المياه إلى تضرر سكان أحياء الحرازات وسط مطالبات للشركة بإيجاد حل للمشكلة خاصة في هذه الأيام التي تشهد استهلاكاً للمياه خلال شهر رمضان المبارك وضرورة توفير صهاريج تفي باحتياجات المنازل.