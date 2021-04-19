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هل يعاد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا مجدداً؟

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هل يعاد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا مجدداً؟ هل يعاد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا مجدداً؟
بعد تعليق استخدامه لإصابة 6 نساء بتجلطات دموية شديدة ووفاة إحداهن

هل يعاد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا مجدداً؟

توقع المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الأحد، أن يعاد استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا الذي علّق في الولايات المتحدة في وقت قريب مع احتمال أن يكون مصحوباً "بقيود".

وقال فاوتشي لمحطة "إيه بي سي": "لا أعتقد أن التوقف سيستمر بعد يوم الجمعة. من المرجح أن نتخذ قراراً" بحلول ذلك، مشيراً إلى لجنة الخبراء التي من المتوقع أن تجتمع قريباً لتقويم الروابط المحتملة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي الخطرة.

وأضاف "أعتقد أن (التلقيح) سيستأنف، ربما مع قيود (..) قد تكون متعلقة بالسن أو الجنس أو قد يكون اللقاح مصحوباً بتحذير". وفق سكاي نيوز عربية.


وعلّقت واشنطن، الثلاثاء، استخدام هذا اللقاح الذي طورته المجموعة الأميركية العملاقة، بعدما أصيبت 6 نساء توفيت إحداهن، بحالات شديدة من تجلط دموي مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية بعد تلقي اللقاح.

وقال أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا للمرة الأولى، الأربعاء، بناء على طلب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن حظر محتمل لهذا اللقاح.

وفي حين قال إنه لا يريد "استباق" قرارات اللجنة، اعتبر فاوتشي أن الحالات الخطرة من التجلطات الدموية "نادرة جداً" وأنه يجب استخدام مدة تعليق اللقاح "للبحث في وضعه والتأكد من أن لدينا كل المعلومات الممكنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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