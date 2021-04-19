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بلومبيرغ تتوقع ارتفاع النفط بسبب نفاد المخزون.. برنت بـ 74 دولاراً

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بلومبيرغ تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب نفاد المخزون.. برنت بـ 74 دولاراً بلومبيرغ تتوقع ارتفاع النفط بسبب نفاد المخزون.. برنت بـ 74 دولاراً
بيانات أظهرت أن الاحتياطيات المتراكمة حول العالم استنفدت عملياً أثناء الوباء

بلومبيرغ تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب نفاد المخزون.. برنت بـ 74 دولاراً

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عملياً، ما قد يزيد من النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وكان احتياطي النفط في الاقتصادات المتقدمة في العالم أعلى 57 مليون برميل من متوسط بيانات هذا المؤشر للأعوام 2015-2019.

ولفتت وكالة أنباء بلومبيرغ إلى أن الاحتياطيات الفائضة من النفط في يوليو 2020، كانت في الوقت نفسه أعلى بخمس مرات تقريباً، وبلغت 249 مليون برميل، مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب.

ووفق " اليوم" قالت الوكالة إن أكبر احتياطيات نفطية مخزنة حالياً في الصين، فيما عادت احتياطيات الهيدروكربونات الأمريكية عملياً إلى المستوى الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت في فبراير 1.28 مليار برميل.

وتشير بلومبيرغ إلى أن مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 30 عاماً.


وانخفضت خلال الأسبوعين الماضيين احتياطيات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27٪ إلى 50.7 مليون برميل.

كما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو في بورصة لندن يوم الجمعة إلى 67.08 دولاراً للبرميل.

وتوقعت بلومبيرغ أن سعر النفط، على خلفية التخفيض المتوقع لاحتياطيات النفط في النصف الثاني من عام 2021، قد يرتفع إلى 74 دولاراً للبرميل.

وكان مصدرو النفط قد قرروا، خلافاً للتوقعات، في اجتماع عقد في الأول من أبريل، زيادة إنتاج النفط اعتباراً من مايو القادم.

وستزيد دول أوبك + إنتاجها من النفط في مايو بمقدار 350 ألف برميل يومياً، وفي يونيو بمقدار 350 ألف برميل أخرى في اليوم، وفي يوليو بمقدار 450 ألف برميل أخرى في اليوم. وقد تم اتخاذ القرار على الفور لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن دول أوبك +، التي تمثل أكثر من 40٪ من إنتاج النفط العالمي، تجتمع كل شهر منذ بداية عام 2021 لتحديد مستويات الإنتاج على المدى القصير. ويسهم هذا النهج في منح الأعضاء مزيداً من المرونة في مواجهة تعافي الطلب الهش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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