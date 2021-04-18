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"حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

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"حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية "حماية المستهلك" تحذر من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية
من المواد الكيميائية

حذّرت جمعية حماية المستهلك من تسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن من أضرار تخزين الأطعمة في أوانٍ بلاستيكية قد يتسبب في تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات، مما قد يتسبب في مشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن يحدث هذا بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.

وشددت حماية المستهلك على أنه يمكن أن يطلق تسخين الطعام في الأواني البلاستيكية الكثير من المواد الكيميائية إلى الطعام والشراب عند تعرضه لأشعة المايكرويف، كما أن الأطعمة الدسمة، وخصوصًا اللحوم والأجبان، أكثر عرضة لامتصاص كميات كبيرة من المواد الكيميائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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