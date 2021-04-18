"الرأس الأبيض" يخطف الأنظار: ثلوج وأمطار.. و"العدسات" توثِّق

★ ★ ★ ★ ★

في مشاهد أقرب ما تكون إلى لوحات فنية جميلة، التقط المصوِّر "عبدالله السليمي" صورًا لمنطقة العثمور بالرأس الأبيض، تكتسي فيها بالثلوج يوم أمس خلال الحالة المطرية التي شهدتها بعض المناطق. فيما نالت الصور إعجاب الكثير من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

"الرأس الأبيض" الذي يقع في حرة بني رشيد بين منطقتَي المدينة المنورة وحائل يُعتبر من أفضل المصائف التي يقصدها الزوّار في فصل الصيف؛ إذ شهد خلال السنوات الماضية مهرجانًا وفعاليات، جذبت السيّاح من بعض مناطق السعودية، وما زال يشهد إقبالاً في الصيف؛ لكونه منطقة تتميز بالأجواء الباردة.

يُذكر أن طريق "الرأس الأبيض" من جهة المدينة المنورة يمرُّ بالكثير من المواقع الآثارية، كسد البنت وكهف أم جرسان، الذي يعد أكبر الكهوف في الجزيرة العربية، وكهف "دحل رماحة"، وكهف خدايج، وبعض الفوهات البركانية.