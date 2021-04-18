أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرأس الأبيض" يخطف الأنظار: ثلوج وأمطار.. و"العدسات" توثِّق

Print

في مشاهد أقرب ما تكون إلى لوحات فنية جميلة، التقط المصوِّر "عبدالله السليمي" صورًا لمنطقة العثمور بالرأس الأبيض، تكتسي فيها بالثلوج يوم أمس خلال الحالة المطرية التي شهدتها بعض المناطق. فيما نالت الصور إعجاب الكثير من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

"الرأس الأبيض" الذي يقع في حرة بني رشيد بين منطقتَي المدينة المنورة وحائل يُعتبر من أفضل المصائف التي يقصدها الزوّار في فصل الصيف؛ إذ شهد خلال السنوات الماضية مهرجانًا وفعاليات، جذبت السيّاح من بعض مناطق ، وما زال يشهد إقبالاً في الصيف؛ لكونه منطقة تتميز بالأجواء الباردة.

يُذكر أن طريق "الرأس الأبيض" من جهة المدينة المنورة يمرُّ بالكثير من المواقع الآثارية، كسد البنت وكهف أم جرسان، الذي يعد أكبر الكهوف في الجزيرة العربية، وكهف "دحل رماحة"، وكهف خدايج، وبعض الفوهات البركانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال