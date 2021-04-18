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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران ينفذ 224 برنامجًا تدريبيًّا

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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران ينفذ 224 برنامجًا تدريبيًّا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران ينفذ 224 برنامجًا تدريبيًّا
أقيمت في 103 مدارس بالمنطقة استفاد منها 10809 متدربين ومتدربات

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران ينفذ 224 برنامجًا تدريبيًّا

نفّذ فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، 224 برنامجًا تدريبيًّا في 103 مدارس بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي، واستفاد منها 10809 طلاب وطالبات على مستوى المنطقة.

وأكد المركز على أنه قد تم إنجاز برامج التدريب المخطط لتنفيذها ضمن برنامج نسيج خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ، مشيرًا إلى أن المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي شملت جامعة نجران، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وتعليم محافظة شرورة، والكلية التقنية، إضافة إلى المعهد الصناعي بقسميه البنين والبنات.

ويأتي برنامج نسيج بدعم ورعاية من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة -حفظه الله- وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين المركز وجامعة نجران، والإدارة العامة لتعليم بمحافظة شرورة، وإدارة التدريب التقني والمهني بنجران، والمعهد الثانوي الصناعي، ووزارة الحرس الوطني بالمنطقة؛ حيث يهدف مشروع نسيج إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتعزز الحس الوطني ورفع مستوى الوعي الوطني لدى الشباب والفتيات ضد كل ما يهدد النسيج المجتمعي، وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود.مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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