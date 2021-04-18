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وزارة النقل تعالج 98% من البلاغات كأعلى الجهات الخدمية في الرياض

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وزارة النقل تعالج 98% من البلاغات كأعلى الجهات الخدمية في الرياض وزارة النقل تعالج 98% من البلاغات كأعلى الجهات الخدمية في الرياض
أكدت حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين

وزارة النقل تعالج 98% من البلاغات كأعلى الجهات الخدمية في الرياض

عالجت وزارة النقل 98% من البلاغات الواردة من قبل سكان منطقة الرياض خلال شهر مارس، وذلك وفقًا للتقرير الذي أصدرته أمانة منطقة الرياض لقياس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملحوظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتعزيزًا للتكامل في خدمة السكان.

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدّة لها حتى إنجاز المشروعات كافة، بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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