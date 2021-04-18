70 وفاة و2963 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2963) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (679,138) حالة.
• سُجّلت (70) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8057) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (12.65%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (21,761) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,426,320) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4774) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (621,870) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (49,211) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (292) حالة، فيما غادرت (276) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2377) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1047) في محافظة العاصمة عمّان.
- (486) في محافظة إربد، منها (53) في الرمثا.
- (376) في محافظة الزرقاء.
- (230) في محافظة المفرق.
- (179) في محافظة البلقاء.
- (141) في محافظة الكرك.
- (112) في محافظة الطفيلة.
- (101) في محافظة جرش.
- (89) في محافظة عجلون.
- (88) في محافظة مأدبا.
- (60) في محافظة معان، منها (10) في البترا.
- (54) في محافظة العقبة.