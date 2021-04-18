70 وفاة و2963 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (2963) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (679,138) حالة.

• سُجّلت (70) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8057) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (12.65%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (21,761) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,426,320) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4774) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (621,870) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (49,211) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (292) حالة، فيما غادرت (276) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2377) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 45%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1047) في محافظة العاصمة عمّان.

- (486) في محافظة إربد، منها (53) في الرمثا.

- (376) في محافظة الزرقاء.

- (230) في محافظة المفرق.

- (179) في محافظة البلقاء.

- (141) في محافظة الكرك.

- (112) في محافظة الطفيلة.

- (101) في محافظة جرش.

- (89) في محافظة عجلون.

- (88) في محافظة مأدبا.

- (60) في محافظة معان، منها (10) في البترا.

- (54) في محافظة العقبة.